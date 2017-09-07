Новая схема с арендой квартир: как иностранные мошенники выманили у молодой пары 2200 евро

Мошенники орудуют на порталах объявлений о продаже и аренде недвижимости, и обкрадывают "клиентов" на сотни и тысячи евро.

Кейли (имя изменено — прим.ред.) и ее спутник жизни хотели снять квартиру. И на портале KV они нашли объявление по вкусу. Автор объявления Наталие Рохи ответила быстро и заверила, что квартира еще свободна, пишет Delfi Kasulik.

Владелица сказала, что она сама находится в Словении вместе с мужем-эстонцем, и потому решили сдавать свою квартиру в Эстонии. В одном из следующих писем Рохи написала Кейли, что сдача в аренду происходить через международное агентство Airbnb. Упоминание солидного посредника не вызвало по началу в Кейли никаких подозрений. Но потом сомнений не вызвало даже то, что владелец просил предоплату перед тем, как даже показать квартиру молодой паре.

Они сделали предоплату в размере 1400 евро, которая включала в себя арендную плату (400 евро) и 1000 евро депозита.

Переписка шла на английском языке и была активной — как с контактом на Airbnb, так и с Рохи. Потом пара получила от Airbnb письмо о бронировании квартиры. Тогда Кейли и ее спутник жизни еще не поняли, что получили ссылку на поддельную страницу, которая была всего лишь очень похожа на Airbnb.

На сегодня эта страница уже удалена. Да и контакт на Airbnb не был настоящим. Хоть его адрес (contact@bookingsairbnb.com) и был похож на официальный. Он не вызвал у арендаторов подозрений.

Когда Наталие Рохи увидела, что деньги получены, она придумала новый план. Мошенница написала Кейли, что у супруга в Эстонии есть друг, который готов сделать за квартиру еще большую предоплату. ”Нам сказали, что если заплатим еще столько же, — квартира наша. Тогда мы стали подозревать неладное”, — вспоминает Кейли. Но желание переехать именно в эту квартиру было сильно, поэтому пара решила перевести деньги — на этот раз 800 евро.

Итак, они перевели мошенникам 2200 евро. Ни за что.

”Это имя нам знакомо”, — сказал руководитель портала KV.ee Тарво Тельсон, услышав о Наталие Рохи. ”Заходы на страницу этого пользователя, которые нам видны, делались из Румынии. Страница уже закрыта. Мошенники, которые писали от имени Наталие Рохи, очень умелые”.

Тельсон предполагает, что здесь мы имеем дело с группировкой, потому что некоторым владельцам не очень активных объявлений на KV.ee приходили СМС, в которых призывали авторов пересмотреть свои объявления и кликнуть по ссылке, чтобы войти на свою страницу KV.ee. Таким образом логины и пароли попадали в руки злоумышленников, которые ”забирали” эти объявления себе, меняли его, снижали цену и общались с желающими снять ”их” квартиру.

По словам руководителя KV.ee, теперь для удобства и безопасности клиентов в объявления добавлена ссылка на кадастровую книгу, где можно проверить данные настоящего владельца недвижимости.

Ханнес Кельт, руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры, говорит, что сейчас полиция получает два-три заявления в неделю от потерпевших в похожих незаконных схемах. Обычно, по его словам, мошенники берут фото красиво обставленной квартиры, устанавливают низкую цену и так завлекают клиентов. Низкую цену объясняют тем, что владелец сейчас не в Эстонии и квартиру хотят сдать быстро. Когда договоренность достигнута, арендатора просят перевести владельцу некоторую сумму на иностранный счет. После этого общение прерывается и ”владелец” квартиры пропадает.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, стоит проверять имя пользователя на портале объявлений, телефонный номер и адрес квартиры в интернет-поисковиках. Зачастую следы и информация о мошенниках с этими данными есть, например, на форумах. Полиция предупреждает, что стоит быть очень осторожным, если стоимость аренды квартиры сильно ниже рыночной.

Также стоит хорошо присмотреть и к фото — потому что мошенники зачастую ставят фото из разных источников — то есть снимки вообще разных квартир. Не лишним будет посмотреть, как выглядит дом, и через Google Street View.

Полиция очень не советует переводить деньги на основании всего лишь общения по электронной почте.