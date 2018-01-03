03.01.2018, 21:02

Новая налоговая система преподнесла получающим ”материнскую зарплату” неприятный сюрприз

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rus.delfi.ee
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Lapsega kodus
Foto: Ilmar Saabas

Новая система налогообложения, которая вступила в силу с этого года, затронула и тех, кто получает родительское пособие, с которого государство снимает подоходный налог, как и с обычной зарплаты.

В редакцию обратился родитель, который получил от Департамента социального страхования письмо: ”Назначенное вам пособие превышает 2100 евро. Сообщаем Вам, что с нового года в отношении Вашего пособия освобождение от подоходного налога не применяется, поэтому сумма, которую Вы получите, будет меньше, чем была ранее”.

Специалист департамента Пирье Кюйнапу подчеркивает, что речь идет не об уменьшении пособия, а о новой налоговой системе. ”Но да, родительское пособие (а также разница между родительским пособием и пособием по родам) — это пособие, которое облагается подоходным налогом, как и пенсия. У данного человека размер пособия превышает 2100 евро, и в 2018 году у него нет права на освобождение от налога и его доход облагается подоходным налогом с первого евро”, — пояснила она.

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