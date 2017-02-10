Новая лицензия на обучение позволит Морской школе Reval выйти на соседние рынки

Действующая в Таллинне Морская школа Reval выдержала сложную аудиторскую проверку OPITO, что дает ей возможность предлагать базовый курс по безопасности в энергетическом секторе открытого моря и курс по покиданию вертолета при вынужденном приводнении. Особенным этот сертификат делает знание того, что конкретную аккредитацию получили всего 113 учебных центров по всему миру.

”В самом деле, обращение с ходатайством о выдаче лицензии, которое успешно выдержала Морская школа Reval, уникально для нашего региона — ближайший центр, получивший подобное одобрение, находится в 1000 километрах отсюда, в Дании. Это не удалось никому ни в Финляндии, ни в Швеции, ни в странах Балтии, ни в Польше, ни в западной части России”, — сказал исполнительный директор Морской школы Reval Танель Хинно.

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Курс, который Морская школа Reval включит в свою программу, предназначен для тех, кто работает или планирует работать в секторе энергетики открытого моря, в том числе в ветроэнергетике открытого моря. К примеру, обучение по аварийному приземлению вертолета предназначено для тех, кто работает на буровых вышках, судах и в парках ветрогенераторов, а также для тех, чья повседневная работа связана с полетами не вертолете.

В этом секторе по всему миру работают сотни жителей Эстонии, но Морская школа Reval хочет предлагать специфическое и отвечающее стандарту обучение в сфере безопасности во всем регионе, например, предприятиям Латвии, Финляндии, Польши, Литвы и России.

Чтобы вообще ходатайствовать о сертификации, необходимо обеспечить системы управления, соответствующие стандарту, разработанному специально с этой целью, а также отвечающее специальным требованиям оснащение, его эксплуатацию и техническое обслуживание, обучение и квалификацию персонала. ”Поскольку в отрасли экономики, для которой мы обучаем людей, привыкли к сверхточному делению, то в ходе курсов тоже исходят из аналогичных принципов. То есть как от преподавателей, так и от участников обучения требуется строгое выполнение требований стандарта и соблюдение графика”, — приводит пример Хинно.

О суровости курсов и о том, что здесь важна каждая деталь, говорит тот факт, что Морская школа Reval перед тем, как окончательно получить свидетельство, должна выполнить некоторые предписания. ”Тот факт, что мы получили аккредитацию, подтвержден, однако, как свойственно аккредитации, нам был сделан ряд замечаний, к примеру, мы должны еще подробнее описать меры по минимизации опасностей и еще точнее расписать анализы рисков”, — объяснил Хинно, который надеется, что не позднее, чем спустя два месяца все требования будут выполнены и можно будет начинать обучение.

Морская школа Reval, действующая с 1989 года, предлагает курсы, связанные с мореходством и безопасностью на море, мореплавателям-любителям, добровольным спасателям на море, силовым структурам, судоходным компаниям и морякам.