Новая котельная в Тапа получила разрешение на эксплуатацию

Волостная управа Тапа выдала разрешение на эксплуатацию новой работающей на древесной щепе котельной, которая будет обеспечивать теплом город Тапа и принимающий союзников по НАТО военный городок Сил обороны, сказано в пресс-релизе.

В середине сентября производитель тепловой энергии N.R. Energy завершил строительство на улице Юлевисте в Тапа котельной стоимостью 3,5 миллиона евро. В ходе работ в Тапа был установлен работающий на древесной щепе новый основной котел мощностью 7 мегаватт, а также отремонтирована существующая котельная с двумя работающими на сланцевом масле котлами суммарной мощностью 9,2 мегаватта. Оборудование для производства тепла изготовило и поставило австрийское предприятие Agro Forst & Energietechnik GmbH. Спроектировало здание бюро EMP A&I — данное архитектурное решение существенно отличается от прочих котельных. Проект профинансировали N.R. Energy и банк Citadele.

В конце прошлой недели волостная управа Тапа выдала разрешение на эксплуатацию новой котельной. ”На прошлой неделе мы запустили новую котельную в тестовом режиме — уже на днях в батареи жителей Тапа поступит первая произведенная из древесной щепы тепловая энергия”, — сказал член правления N.R. Energy Ахто Тислер.

Новая более экологичная котельная обещает понизить цену отопления в Тапа до 20%. Конечная цена тепловой энергии зависит от нагрузки котельной и от объемов потребления тепла Силами обороны. Цену тепловой энергии должен утвердить Департамент конкуренции.

В качестве топлива для котельной N.R. Energy использует биомассу, т.е. древесную щепу, которую поставляет выигравшее соответствующий конкурс OÜ Reinpaul, действующее с Вяйке-Маарья в Ляэне-Вирумаа. До сих пор для производства тепловой энергии в Тапа использовалось сланцевое масло, которое останется запасным видом топлива для новой котельной.

По словам Тислера, эта котельная — наиболее современная не только в Эстонии, но и во всем регионе. Она использует новейшие технологии, например, в реальном времени замеряет влажность биомассы, что позволяет автоматически регулировать процесс сжигания древесной щепы и обеспечивает его большую эффективность.