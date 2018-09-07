Новая космическая сумма: неужели через эстонский филиал Danske Bank отмыли целых 150 миллиардов?!

В период 2007-2015 гг. через филиал Danske Bank в Эстонии были переведены средства нерезидентов в сумме 150 миллиардов (150 000 000 000) долларов, среди которых имелись и деньги сомнительного происхождения, передает датская газета Berlingske сообщение издания Wall Street Journal.
Американское издание ссылается на анонимной источник, якобы узнавших, что такую сумму представили руководству банка в качестве результата внутреннего расследования.
”Банковские аудиторы не уточнили, что все 150 миллиардов долларов средств нерезидентов, проследовавших через эстонский филиал Danske Bank, были бы ”грязными” деньгами”, — отметили в Wall Street Journal.
Акция Danske Bank на Копенгагенской бирже рухнули сегодня после обеда на 6,5%, до 172,75 датских крон.
Если сложить рядом 150 миллиардов однодолларовых кпуюр, то ими можно 580 раз обернуть Землю.