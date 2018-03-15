Новая кампания призывает молодых девушек обучаться ИТ-специальностям

Кампания ”ИКТ для всех”, направленная прежде всего на девочек и молодых женщин, призвана развеять стереотипы в области цифровых технологий. Программа, запущенная Министерством экономики и коммуникации, поможет ознакомиться с возможностями специальностей, связанных с информационными и коммуникационными технологиями, при выборе подходящей для себя специальности, говорится в пресс-релизе.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало сказала, что область цифровых технологий является одним из самых быстроразвивающихся секторов, горизонтально влияющим на все специальности. ”Уже сегодня в Эстонии не хватает более семи тысяч ИКТ-специалистов, особенно мало в этой области специалистов-женщин”, — сказала она.

Согласно рапорту OSKA, в Эстонии гендерная структура в области технологий в основном состоит из мужчин — из всех ИКТ-работников всего 29% составляют женщины. В прошлом году специальностям информатики и инфотехнологий в вузах начало обучаться 71% студентов мужского и 29% женского пола.

”Целью программы ”ИКТ для всех” является побудить молодых женщин смелее выбирать область цифровых технологий для обучения в университетах и дальнейшей работы. Я очень надеюсь, что Министерства сделало достаточно для повышения осведомленности и вдохновения, особенно когда весной перед молодежью будет стоять выбор, куда идти учиться или работать”, — пояснила министр.

Член правления Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций Андрус Ярг отметил, что с каждым годом растет спрос на людей, компетентных в ИТ-области. ”Специалист с хорошим ИТ-образованием может получить работу везде, в любой отрасли промышленности, поскольку осталось очень мало областей, которые бы успешно работали без использования информационных и коммуникационных технологий”, — сказал Ярг.

Одним из примеров кампании является дизайнер Кристи Кууск с образованием в области инфо-коммуникационных технологий. ”ИКТ — это своего рода материал, который можно применить в любой области жизни. Я совмещаю ИТ с традиционным дизайном текстиля и одежды, создавая альтернативу обычной моде с помощью смарт-текстиля”, — описала она свою работу.

Этой весной в школах Таллинна, Ида-Вирумаа, Пярнумаа и Южной Эстонии пройдут уроки, знакомящие со специальностями информационных и коммуникационных технологий, а также с возможностями карьеры. Первый однодневный мастер-класс для девочек Digigirls пройдет 30 марта в тартуском офисе фирмы Playtech, куда приглашаются все заинтересованные.

В рамках кампании в школах Эстонии в течение двух лет пройдет 50 информационных мероприятий, а также десять мастерских в ИТ-предприятиях совместно с Tech Sisters.

”Мы не можем больше говорить о технологиях как об отдельном секторе, и совершенно точно это больше не одна стереотипная группа. Технология и её пользователи повсюду — от медицины до образования, от промышленности до сферы питания. Её создатели везде и с совершенно разной базой. Нет сомнений, что будущее принадлежит тем, кто на ты с инфотехнологиями”, — сказала организатор мастерских для девочек, член правления MTÜ Kogukond Tech Girls Ханна-Мари Кирс.

Партнерами информационной кампании Министерства экономики и коммуникации ”ИКТ для всех” также являются Idea Group, Эстонский союз инфотехнологий и телекоммуникаций (ITL), Tallinna Tehnikaülikool, MTÜ Kogukond Tech Sisters и образовательная программа Ettevõtlik kool.

Сайт кампании StartIT знакомит заинтересованных в ИТ с возможностями обучения, а также описывает профессии, связанные с ИКТ. Выбрать специальность помогает мини-симулятор, предлагающий выбор для творческих и технических людей.

Министерство экономики и коммуникации поддерживает профессиональную занятость в области ИКТ при помощи других программ — например, обеспечивая Эстонию 2000 зарубежными ИТ-специалистами, обучением базовым знаниям в интернете, а также образовательной программой Vali-IT, позволяющей переобучиться на ИКТ-специальности.