"Новая эра": теперь мгновенные платежи могут совершать клиенты как SEB, так и Swedbank

По словам вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, для клиентов банков наступает новая эра: платежи начинают двигаться в реальном времени. "Быстрые межбанковские платежи создают возможность для возникновения новых платежных решений. В будущем, очевидно, можно будет использовать мгновенный платеж и покупая товары и услуги в магазине или интернете. Надеюсь, что и другие действующие в Эстонии банки присоединятся к системе мгновенных платежей в ближайшее время и донесут более быстрые платежи и до своих клиентов", — сказал Мюллер.

Жители и предприятия Эстонии совершают в среднем 137 000 внутригосударственных платежей между различными банками в день. Если до сих пор мгновенные платежи происходили только внутри одного банка, то в будущем платежи будут двигаться так же быстро и между SEB, Swedbank и LHV. Платежи будут двигаться молниеносно и в выходные и государственные праздники.

По словам директора подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, мгновенные платежи первоначально можно отправлять в первой версии нового мобильного приложения Swedbank 2019 Eestis. "В будущем мы добавим возможность отправки мгновенных платежей и в интернет-банк и новый мобильный банк. Мгновенные платежи можно принимать вне зависимости от банковского канала", — сказала Раагметс.