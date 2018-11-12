12.11.2018, 15:21

"Новая эра": теперь мгновенные платежи могут совершать клиенты как SEB, так и Swedbank

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rus.delfi.ee
EST
Kaardimakse
KaardimakseFoto: Priit Simson

С сегодняшнего дня мгновенные платежи могут делать клиенты как SEB, так и Swedbank, и к концу года эта возможность будет и у клиентов LHV. Более 100 000 межбанковских платежей в Эстонии ежедневно будут двигаться вместо часов менее чем за 10 секунд, круглосуточно и круглый год.

По словам вице-президента Банка Эстонии Мадиса Мюллера, для клиентов банков наступает новая эра: платежи начинают двигаться в реальном времени. "Быстрые межбанковские платежи создают возможность для возникновения новых платежных решений. В будущем, очевидно, можно будет использовать мгновенный платеж и покупая товары и услуги в магазине или интернете. Надеюсь, что и другие действующие в Эстонии банки присоединятся к системе мгновенных платежей в ближайшее время и донесут более быстрые платежи и до своих клиентов", — сказал Мюллер.

Жители и предприятия Эстонии совершают в среднем 137 000 внутригосударственных платежей между различными банками в день. Если до сих пор мгновенные платежи происходили только внутри одного банка, то в будущем платежи будут двигаться так же быстро и между SEB, Swedbank и LHV. Платежи будут двигаться молниеносно и в выходные и государственные праздники.

По словам директора подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс, мгновенные платежи первоначально можно отправлять в первой версии нового мобильного приложения Swedbank 2019 Eestis. "В будущем мы добавим возможность отправки мгновенных платежей и в интернет-банк и новый мобильный банк. Мгновенные платежи можно принимать вне зависимости от банковского канала", — сказала Раагметс.

Стоимость мгновенных платежей такая же, как у обычных внутригосударственных платежей в евро. Подобно всем остальным платежам SEPA в евро, входящие мгновенные платежи бесплатные.

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