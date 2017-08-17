Новая эпоха: гаджетовый тюнинг человеческого тела

Фантасты предрекают: в один прекрасный день мы превратимся в роботов. Перспектива, конечно, пугающая, но и не лишенная оптимизма. Уже сегодня среди нас живут гомо сапиенс, органы и части тела которых подключены к всевозможным гаджетам. Благодаря этому, они обрели качество жизни, о котором не могли раньше и мечтать, сообщает Tele2.

По мнению директора по продукции Tele2 Катрин Арон, становится все больше и больше людей с вживленной или подключенной электроникой — назовем их смарт-людьми или киборгами.

”Сегодня подкожные программируемые микрочипы — уже не новость для Эстонии и доступны у нас каждому. Однако за рубежом пошли дальше. Уже в ближайшие десятилетия начнут широко применяться электронные модификации разных частей тела — для повышения физических, а также защитных возможностей человека”, — сообщает Арон и приводит в качестве примера четыре эксперимента, на которые решились люди.

Третий глаз помог увидеть мир в цвете. Художник Нил Харбиссон — один из немногих людей на планете, кто может сказать, что у него действительно есть третий глаз. Нил — с рождения дальтоник. И, чтобы увидеть мир в цвете, решился на необычную операцию — установку в черепе специальной антенны, которая преобразует цветовые частоты в звуковые. Теперь художник способен различать даже больше цветовых оттенков, нежели обычный человек.

Бионическая рука Терминатора. Как известно, протезы довольно примитивны. Однако Найджел Экланд обзавелся уникальной рукой, которой позавидовал бы и Терминатор. Она умеет делать всё то, что и обычная рука, в том числе совершать движения, требующие точности. Например, наливать воду в стакан из бутылки или, если надо, погрозить кому-то пальцем — такой режим тоже предусмотрен.

Палец как носитель информации. Финн Джерри Ялава в результате несчастного случая лишился пальца на руке. Однако вместо того, чтобы убиваться от горя, он превратил свой протез в флешку — и теперь никогда не расстается с любимыми фото и файлами.

Экзоскелет. Представителям некоторых профессий приходится часто переносить тяжелые грузы или совершать какие-то движения в сложных условиях, причем часами. Чтобы облегчить им работу, придумали специальные устройства, которые увеличивают силу мышц или амплитуду движений.