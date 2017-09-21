Новая директива ЕС: клиент Maxima сможет потребовать переноса своих личных данных в Rimi

25 мая следующего года вступает в силу директива ЕС о защите личных данных, дающая потребителям больше контроля над своими данными, пишет Eesti Päevaleht.

Грядущие изменения позволят владельцу карты клиента или членского договора переводить свои данные в другие фирмы. Контроль за данными и право требовать их удаления предусмотрены законом уже сейчас. ”Это коснется многих предприятий. По сути клиент Maxima сможет пойти и попросить переслать все свои данные Rimi”, — сказала юрист Rimi Яаника Юримяэ.

Для предприятий это означает необходимость потратить на реорганизацию много времени. За нарушение закона предусмотрены большие штрафы.

”Тут одному человеку не под силу привести все в порядок. Это начинается с мелочей, необходимо привести в соответствие все действительные процессы. Единых платформ для пересылки данных между розничными сетями и в более общем смысле между предприятиями на настоящий момент не существует. Как не существует и четкого представления о том, как все конкретно будет происходить”, — отметила она.