21.01.2018, 11:00

Новак: Россия за 2017 год выполнила условия ОПЕК+ на 100% с лишним

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Gazeta.ru
EST
Aleksandr Novak
Aleksandr NovakFoto: THOMAS PETER, REUTERS

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что за 2017 год страна выполнила обязательства по соглашению ОПЕК+ чуть более чем на 100%, передает РИА ”Новости”.


”В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%”, — сказал Новак, отвечая на вопрос об исполнении сделки Россией.

По прогнозам министра, рынок нефти должен сбалансироваться в 2018 году.

”Мы считаем, что в целом в этом году рынок должен сбалансироваться. Когда это произойдет — покажет время. Сейчас идет хорошая балансировка, снижение остатков (нефти — ”Газета.Ru”) в целом по миру”, — отметил Новак.

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