Нотариальная палата предупреждает о выглядящих подлинными мошеннических письмах

Нотариальная палата предупреждает о получающем все большее распространение типе мошеннических писем, где личные данные людей пытаются заполучить, представляясь нотариусами какого-либо иностранного государства, сказано в пресс-релизе.

Об опасности мошеннических писем говорят уже многие годы и большинство людей умеют отличать их от настоящих, но в последнее время стали распространяться письма, авторы которых пытаются использовать хорошую репутацию нотариусов. Такие письма не пробуждают в получателях подозрений и на первый взгляд могут показаться подлинными.

Выглядящие настоящими письма, в которых говорится о желании пожертвовать получателю деньги, сделать ему подарок или оставить наследство, ссылаются на действующих в странах Европейского союза нотариусов, якобы выступающих посредниками в сделках. Поскольку уровень доверия к нотариусам во всей Европе высок, могут найтись люди, которые попытаются связаться с указанным нотариусом или откроют приложенные ссылки.

Нотариальная палата просит всех получателей таких писем сначала подумать, действительно ли они могу ждать наследства из-за границы, затем проверить данные нотариуса и только потом, если все выглядит корректно, предпринимать какие-либо шаги. Сведения о действующих в Европейском союзе нотариусах можно найти, например, на сайте Совета нотариусов Европейского союза http://www.notaries-directory.eu/. В случае сомнений можно обратиться к организации нотариусов конкретного иностранного государства. Прежде чем сообщать свои данные, непременно следует пообщаться с нотариусом и убедиться в том, что он действительно тот, за кого себя выдает.

Также следует знать, что обычно нотариусы не выступают посредниками при передаче пожертвований и подарков, а также, что не во всех странах именно они занимаются связанными с наследством делами. Если речь идет о наследовании, нотариус для начала не будет запрашивать документы по электронной почте — как правило, наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением, в котором выражается желание вступить в наследство, либо отказаться от него.

На мошеннический характер письма может указывать следующее:

- Неправильное использование языка и запутанное построение предложений, хотя это становится все менее распространено среди профессиональных мошенников.

- Запрос личных данных (например, копии ID-карты или паспорта), банковских реквизитов или данных кредитной карты.

- Очень короткий срок, предоставленный для ответа на письмо: например, указано, что ответ следует дать в течение 2-3 дней.

- Сомнительный адрес электронной почты. В большинстве случаев нотариусы не используют в официальной переписке адреса gmail или hotmail. Также можно посмотреть, на какое именно государство указывает последняя часть адреса электронной почты и соответствует ли она стране, из которой якобы пришло письмо (например, из Франции, как правило, не приходят письма с адреса, оканчивающегося на .ru).

Если письмо вызывает подозрения, его следует немедленно удалить. Ни в коем случае нельзя щелкать по приведенным в ним неизвестным ссылкам или указывать свои данные в содержащихся в нем формулярах.