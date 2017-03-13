Норвежское госпредприятие Nettbuss приобретёт долю в эстонской технологической компании

Принадлежащее норвежскому государству предприятие Nettbuss купит 15% в эстонском технологическом предприятии T solutions, которое занимается развитием и оперированием систем продажи билетов на общественный транспорт. Также стороны заключат объёмное соглашение по использованию программного обеспечения T solutions на экспресс-маршрутах Nettbuss в Норвегии и Швеции.

По словам председателя совета T solutions Андреса Осула, норвежцы станут для предприятия стратегическим инвестором:

”Взявшее начало из отдела инфотехнологий Таллиннского автовокзала развитие систем по продаже билетов на данный момент выросло из статуса стартапа, и данная сделка не является типичной инвестицией в стартап. Хотя на сегодняшний день T solutions может обслуживать клиентов и развивать свои услуги и без дополнительных средств, инвестиция Nettbuss, а также их глубокие познания в данной сфере открывают нам ещё более широкие возможности для того чтобы стать в этой области лидером”.

По словам руководителя технологического предприятия Андреса Бирмаума, компания связалась с Nettbuss с целью создания клиентских отношений, но в ходе переговоров выяснилось, что интерес норвежцев к эстонскому предприятию гораздо серьёзен чем просто использование инновационных решений по продаже билетов.

”Представители Nettbuss быстро поняли реальную амбицию и потенциал программного обеспечения T solutions в наземном транспорте. В авиации известна система продажи билетов Amadeus, которая была основана ведущими авиационными компаниями в 80-х годах. В наземном транспорте аналогичного решения до сих пор не возникло, однако у программного обеспечения T solutions есть возможность стать такой платформой”, — пояснил Бирмаум.

Руководитель Nettbuss Travel Столе Нистов отметил, что клиенты все активнее переходят в электронные каналы и поэтому для сохранения ведущей позиции Nettbuss необходимо также переходить на дигитальное общение с клиентами.

”Мы убеждены, что партнёрство с T solutions даст нам доступ к самым инновационным технологиям и лучшей компетенции в сфере”, — добавил он.

По словам представителя T grupp в совете T solutions Андреса Осула, вход государственного предприятия из Норвегии в круг собственников расширит международные контакты и поможет выйти на новые рынки.

”Если прошлой весной большой новостью стал прорыв T solutions во Францию и сделка с Transdev, то вход Nettbuss в число клиентов и владельцев выведет созданные в Эстонии решения по продаже билетов на Скандинавский рынок”, — пояснил он.

T solutions предлагает системы по продаже билетов для наземного транспорта с такими техническими возможностями которые в авиации используются последние 20 лет. Это означает, что каждому месту может быть присвоена своя цена в зависимости от востребованности, что в значительной мере влияет на прибыльность перевозчика.

Программное обеспечение T solutions не состоит из различных инфосистем, а является общим целым, и способно обеспечивать в реальном времени продажи каждого отдельного места. Инновационное на международном уровне программное обеспечение знакомо жителям Эстонии на протяжении нескольких лет под именем ежедневно используемого Tpilet.