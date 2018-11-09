09.11.2018, 07:28

Nordica закрывает три приносящие убытки линии, в том числе и в Санкт-Петербург

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дополнено в 10:10
rus.delfi.ee
EST 3
Ungari rahvusooper saabus Kuressaarde
Nordica lennukFoto: Irina Mägi

С января государственная авиакомпания Nordica закрывает линии, приносящие убытки. Свободные самолеты и персонал будут направлены на обслуживание прибыльных подрядческих контрактов.

Начиная с 14 января Nordica в зимний период будет обслуживать восемь прямых авиалиний из Таллинна: в Стокгольм, Вильнюс, Копегаген, Брюссель, Киев, Варшаву, Вену и Мюнхен.

В связи с ситуацией на рынке закрываются линии в Осло, Амстердам и Санкт-Петербург. По ловам руководителя Nordic Aviation Group Ханнеса Саарпуу, в случае с Амстердамом и Петербургом причиной является низкий спрос, а с Осло — острая конкуренция.

”Вместо этого мы хотим направить больше ресурсов в прибыльные проекты, которые укрепляют наши финансовые показатели. Как и любое другое коммерческое предприятие, мы должны зарабатывать прибыль, и предстоящие изменения в маршрутной сети призваны способствовать этому. Способность Nordica гибко и оперативно реагировать на рыночные колебания — существенный компонент нашего успеха в долгосрочной перспективе”, — заявил Саарпуу.

Пассажирам, которых затрагивают январские изменения, будут предложены альтернативные решения. На сайте Nordica размещена исчерпывающая информация, описывающая данный процесс и права пассажиров. Ханнес Саарпуу подчеркнул, что никому не нужно волноваться об уже купленных билетах. ”Авиакомпании умеют эффективно обеспечить доставку пассажиров в пункт назначения и при отмене ранее запланированных рейсов. Такое в коммерческой авиации случается по разным причинам довольно часто”, — добавил он.

Перенаправление самолетов на приносящие выгоду линии не изменит число персонала. В январе после вступления изменений в силу будут сокращены девять рабочих мест в офисе авиакомпании.

В настоящее время Nordica использует 19 самолетов, причем около дюжины ежедневно отправляются в путь из таллиннской базы. Планы авиакомпании на следующий год не предусматривают уменьшения числа самолетов. Наоборот, Nordica может даже расширить свой авиапарк благодаря новым экспортным проектам. Regional Jet, дочерняя фирма Nordica, по-прежнему расширяется и нуждается во все новых пилотах и бортпроводниках.

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