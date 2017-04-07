Nordica закончила экономический год с убытками на сумму 14,4 млн евро

Государственная авиакомпания Nordica или Nordic Aviation Group AS, которая в начале своей деятельности получила от государства ”денежный укол” в размере 40 млн евро, сообщила, что закончила длившийся с октября 2015 по конец 2016 экономический год с убытками в размере 14,4 млн евро, что оказалось меньше запланированного, пишет Eesti Päevaleht.

Доход от продаж составил 51 млн евро.

”2019 года — это та магическая черта, когда мы планируем достичь нуля или небольшой прибыли, и сейчас мы, согласно бизнес-плану, движемся в этом направлении. 2017 год планируем закончить с убытками уже в 6 млн евро”, — сказал председатель правления Nordica Яан Тамм, отметив, что около половины нынешних убытков составляют инвестиции.

По словам руководителя финансового отдела Nordica Ахто Пярла, минувший год выдался достаточно тяжелым, и большое влияние на экономические показатели, наряду с другими факторами, оказали теракты в Париже, Брюсселе, Берлине, Ницце.

Он сказал, что в этом году наполовину сократить убытки поможет рост объема аперелетов, а также уменьшение количества закупаемых услуг. ”Так, к примеру, расширение самолетного парка с шести до четырнадцати самолетов позволит нам на одних только общих расходах сэкономить почти млн евро. Также Nordica теперь может сама обучать пилотов, необходимые сертификаты имеются”, — сказал он.