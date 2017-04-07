07.04.2017, 11:45

Nordica закончила экономический год с убытками на сумму 14,4 млн евро

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Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
EST
Nordica закончила экономический год с убытками на сумму 14,4 млн евро
Jaan Tamm (vasakul) ja Ahto Pärl vaatavad lootusrikkalt tulevikku. 2019. aastaks oodatakse Nordicalt juba nulli jõudmist või isegi väikest kasumit.Tiit Blaat

Государственная авиакомпания Nordica или Nordic Aviation Group AS, которая в начале своей деятельности получила от государства ”денежный укол” в размере 40 млн евро, сообщила, что закончила длившийся с октября 2015 по конец 2016 экономический год с убытками в размере 14,4 млн евро, что оказалось меньше запланированного, пишет Eesti Päevaleht.

Доход от продаж составил 51 млн евро.

”2019 года — это та магическая черта, когда мы планируем достичь нуля или небольшой прибыли, и сейчас мы, согласно бизнес-плану, движемся в этом направлении. 2017 год планируем закончить с убытками уже в 6 млн евро”, — сказал председатель правления Nordica Яан Тамм, отметив, что около половины нынешних убытков составляют инвестиции.

По словам руководителя финансового отдела Nordica Ахто Пярла, минувший год выдался достаточно тяжелым, и большое влияние на экономические показатели, наряду с другими факторами, оказали теракты в Париже, Брюсселе, Берлине, Ницце.

Он сказал, что в этом году наполовину сократить убытки поможет рост объема аперелетов, а также уменьшение количества закупаемых услуг. ”Так, к примеру, расширение самолетного парка с шести до четырнадцати самолетов позволит нам на одних только общих расходах сэкономить почти млн евро. Также Nordica теперь может сама обучать пилотов, необходимые сертификаты имеются”, — сказал он.

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