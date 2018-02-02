Nordica вновь преследуют технические неполадки

Вечером 31 января клиентам Nordica, которым нужно было вылететь в Осло и Петербург, пришлось отправиться обратно домой или в отель, поскольку компания аннулировала оба рейса.

”Причиной нерегулярности стали технические неполадки”, — сказал пресс-секретарь фирмы.

”Поскольку речь идет о вечерних рейсах, когда замещающих вылетов не хватает, мы разместили большую часть пассажиров в отелях и отправили в пункт назначения утренними рейсами”, — сказал он.

Проблемы возникли и с рейсом на Стокгольм, который задержался более чем на три часа.

Уйбо заверил, что Nordica принесла пассажирам извинения и должным образом о них позаботилась.