Nordica: шведский экологический налог повлияет и на цены наших билетов

Швеция ввела новый налог. По словам директора по продажам Nordica Тоомаса Уйбо, экологический налог повлияет на цены билетов всех авиационных компаний, ведущих деятельность в шведских аэропортах.

”Сейчас Nordica летает из Таллинна в два города в Швеции — в Стокгольм и в Гётеборг — и установленный налог добавлен к билетам на рейсы, отправляющиеся из этих городов. Добавка к цене составляет 6 евро или 60 шведских крон”, — сообщил Уйбо.

Он добавил, что Nordica как ответственный предприниматель скорее приветствует ,все начинания, которые направлены на спасение планеты, природы и экологии: ”Считаем, что это наша общая обязанность”.