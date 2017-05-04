Nordica перенаправила самолет из Стокгольма в Брюссель, где вылета в Таллинн ожидали министры

Пассажиры, которые должны были в среду вылететь из Стокгольма в Таллинн, остались с носом, поскольку предназначенный для их транспортировки самолет был перенаправлен в Брюссель.

В среду вечером из-за неисправности был отменен рейс Таллинн-Брюссель. На данном самолете в Таллинн должны были вернуться находившиеся в Брюсселе министры и другие пассажиры. Для урегулирования ситуации Nordica решила снять самолет со стокгольмской линии, пассажиры которой в результате в Таллинн не попали. Их разместили в отеле и доставили в Таллинн только сегодня утром.

Представитель Nordica Тоомас Уйбо сказал Delfi, что при перераспределении рейсов они всегда исходят из принципа, чтобы изменения доставили как можно меньше неудобств пассажирам. ”Бывают ситуации, в которых необходимо выбрать между двух зол, и часто решающим фактором тогда становится количество пассажиров, которых затронут изменения. Вчера вечером в Брюсселе нас ждали 84 человека, в Стокгольме — 19”, — объяснил Уйбо решение фирмы и извинился за неудобства.