Nordica отменила рейс из Стокгольма в Таллинн

Многие желавшие полететь в Таллинн самолетом Nordica клиенты должны были изменить первоначальные планы, потому что один из сегодняшних рейсов из Стокгольма отменили.

Рейс Nordica, который должен был вылететь из стокгольмского аэропорта Арланда в 14:40, отменили.

Самолет должен был прибыть в Таллинн в 16:35.

Авиасообщение со Стокгольмом все-таки сохраняется, и, очевидно, причина отмены рейса связана с Nordica.

Вылетевший из Стокгольма самолет Scandinavian Airlines прибыл в Тапллинн в 19:04. Следующий самолет Nordica по графику должен прибыть в Таллинн в 20:35, на сайте аэропорта отмечено, что рейс задерживается.