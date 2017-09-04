Nordica отменила несколько рейсов из-за неисправности самолета

Из-за произошедшей вчера технической поломки Nordica была вынуждена отменить сегодняшние рейсы в Амстердам и Вильнюс.

"В связи с технической поломкой арендованного у LOT большого самолета, вчера мы были вынуждены использовать самолет CRJ900 меньшего размера", — сообщила Nordica.

В связи этим не все пассажиры смогли поместиться в самолет. Отголоски вчерашней ситуации чувствуются и сегодня — некоторые рейсы опаздывают, а вылеты в Амстердам и Вильнюс пришлось отменить.

Вчера были также отменены вечерние вылеты в Гамбург и Стокгольм. Nordica сообщила, что приносит извинения и сделает все возможное, чтобы клиенты попали в свое место назначения.