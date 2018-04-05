05.04.2018, 15:12

Nordica начнет полеты в Копенгаген, Констанцу и Охрид


rus.delfi.ee
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Lennukid lennuväljal
Lennukid lennuväljalFoto: Andres Putting

Количество пассажиров эстонской национальной авиакомпании Nordica увеличилось и в первом квартале 2018 года, причем быстрая заполняемость рейсов в летние пункты назначения позволяет прогнозировать и дальнейший рост.

В первом квартале текущего года количество пассажиров отечественной авиакомпании составило 125 000 человек — почти на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года. В этот период рыночная доля Nordica в Таллиннском аэропорту составила 25%, при этом 80% вылетов произошло с точностью до 15 минут, а показатель состоявшихся рейсов составил 97%.

В этот летний сезон расписание Nordica пополнится тремя новыми пунктами назначения: начнутся круглогодичные полеты в Копенгаген (до 11 раз в неделю) и летние полеты в Констанцу в Румынии и в Охрид в Македонии.

”Nordica встречает свой третий летний сезон спокойно и уверенно. Активное бронирование позволяет уже сегодня прогнозировать продолжение роста числа пассажиров и ясно указывает на то, что эстоноземельцы все больше заинтересованы в гарантированной летней погоде, которую обеспечивают наши курортные пункты назначения”, заявил председатель правления Nordica Яан Тамм.

Успех сопутствует Nordica и на международном уровне — эстонская авиакомпания расширила свою сеть сотрудничества. Теперь на линии Таллинн-Мюнхен осуществляется код-шеринг не только с Lufthansa, но и с Croatian Airlines. В этом летнем сезоне Nordica начнет летать из голландского города Гронинген в Ибицу и Ниццу. Отечественная авиакомпания намерена наращивать объемы экспортных услуг.

За первые два года деятельности Nordica превратилась в солидную региональную авиакомпанию с 19 самолетами и крупнейшее авиационное предприятие Эстонии всех времен. Nordica успешно экспортирует авиационные услуги в Швецию, Данию, Польшу и Нидерланды. Эстонская авиакомпания обеспечивает работой свыше 400 авиационных специалистов в нашей стране и за рубежом.

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