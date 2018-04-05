Nordica начнет полеты в Копенгаген, Констанцу и Охрид

Количество пассажиров эстонской национальной авиакомпании Nordica увеличилось и в первом квартале 2018 года, причем быстрая заполняемость рейсов в летние пункты назначения позволяет прогнозировать и дальнейший рост.

В первом квартале текущего года количество пассажиров отечественной авиакомпании составило 125 000 человек — почти на 17% больше, чем в первом квартале прошлого года. В этот период рыночная доля Nordica в Таллиннском аэропорту составила 25%, при этом 80% вылетов произошло с точностью до 15 минут, а показатель состоявшихся рейсов составил 97%.

В этот летний сезон расписание Nordica пополнится тремя новыми пунктами назначения: начнутся круглогодичные полеты в Копенгаген (до 11 раз в неделю) и летние полеты в Констанцу в Румынии и в Охрид в Македонии.

”Nordica встречает свой третий летний сезон спокойно и уверенно. Активное бронирование позволяет уже сегодня прогнозировать продолжение роста числа пассажиров и ясно указывает на то, что эстоноземельцы все больше заинтересованы в гарантированной летней погоде, которую обеспечивают наши курортные пункты назначения”, заявил председатель правления Nordica Яан Тамм.