Nordica начинает эксплуатацию винтового самолета для сотрудничества с крупной европейской авиакомпаний

Принадлежащая эстонской авиакомпании Nordica и польской LOT Airlines фирма Regional Jet берет в эксплуатацию, наряду с уже имеющимися самолетами Bombardier, один винтовой самолет ATR 72-600.

На данный момент предприятие ищет командира воздушного судна. В объявлении отмечается, что команда на основании долгосрочного договора будет обслуживать ”одну из крупнейших авиакомпаний Европы”.

На вопрос о том, какую линию и цели будет обслуживать данное транспортное средство, представители Nordica на вчерашней пресс-конференции не сказали. Руководитель Regional Jet Свен Кукемельк отметил лишь, что они ”надеятся использовать его в целях расширения экспорта своих услуг”.