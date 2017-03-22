22.03.2017, 19:30

Nordica начинает эксплуатацию винтового самолета для сотрудничества с крупной европейской авиакомпаний


rus.delfi.ee
EST
Nordica
NordicaFoto: Karin Kaljuläte

Принадлежащая эстонской авиакомпании Nordica и польской LOT Airlines фирма Regional Jet берет в эксплуатацию, наряду с уже имеющимися самолетами Bombardier, один винтовой самолет ATR 72-600.

На данный момент предприятие ищет командира воздушного судна. В объявлении отмечается, что команда на основании долгосрочного договора будет обслуживать ”одну из крупнейших авиакомпаний Европы”.

На вопрос о том, какую линию и цели будет обслуживать данное транспортное средство, представители Nordica на вчерашней пресс-конференции не сказали. Руководитель Regional Jet Свен Кукемельк отметил лишь, что они ”надеятся использовать его в целях расширения экспорта своих услуг”.

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