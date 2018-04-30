30.04.2018, 12:32

Nordica начала полеты в Копенгаген


rus.delfi.ee
EST
Lennukid lennuväljal
Foto: Andres Putting

Эстонская национальная авиакомпания будет совершать полеты в столицу Дании до 11 раз в неделю, а билеты на этом направлении подешевеют.

Nordica приступила к полетам в столицу Дании город Копенгаген. Аэропорт Каструп является крупнейшим транспортным узлом в Скандинавии — он удобно расположен как для транзитных пассажиров, так и для желающих отдохнуть в Копенгагене. Эстонская авиакомпания стремится предлагать своим пассажирам удобные по времени расписания с возможностью ранним утром вылетать из Таллинна и возвращаться домой уже вечером того же дня.

По словам менеджера Nordica по маркетингу и связям с общественностью Тоомаса Уйбо, отличное сообщение с датской столицей крайне важно для Эстонии. ”Задача Nordica заключается в обеспечении жителям Эстонии удобных и быстрых беспересадочных рейсов в целой сети ключевых пунктов назначения. Выход отечественной авиакомпании на копенгагенский маршрут позволяет нашим пассажирам выбирать более подходящее им время вылета, а также стимулирует конкуренцию со снижением цен на билеты”, добавил Тоомас Уйбо.

Nordica будет летать в Копенгаген до 11 раз в неделю. Самолеты вылетают из Таллинна в рабочие дни по утрам ровно в 7 часов и по вечерам со вторника по пятницу в 18.30. Предусмотрен и воскресный рейс в Копенгаген в 17.30. Обратные рейсы в Таллинн запланированы на 08.10 во все рабочие дни и 19.40 со вторника по пятницу. Обратный воскресный рейс отправляется в 18.40.

В этот летний сезон из Таллиннского аэропорта можно летать в 41 пункт назначения. 21 из этих пунктов назначения обслуживает Nordica, будучи таким образом крупнейшей авиакомпанией вне конкуренции в аэропорту эстонской столицы. 1 июня начнутся полеты в курортный город Охрид в Македонии, а в середине июня — в Констанцу на румынском побережье Черного моря.

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