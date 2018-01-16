Nordica: мы стали самой популярной среди эстонских пассажиров авиакомпанией

В 2017 году эстонская авиакомпания Nordica обслужила 613 000 пассажиров. Количество клиентов национальной авиакомпании увеличилось на 63% по сравнению с 2016 годом, и предприятие укрепило свое лидерство среди авиакомпаний, предлагающих маршруты из Таллинна. В 2017 году авиапарк Nordica пополнился 10 самолетами и составил по состоянию на конец года 16 самолетов.

2017 год был для отечественной авиакомпании годом успехов и напряженного роста. Количество пассажиров Nordica резко увеличилось по сравнению с предыдущим годом — прирост составил 63%. Авиапарк предприятия пополнился в течение года 10 самолетами и составил по состоянию на конец декабря 16 самолетов. Рост был необходим для обеспечения стабильной и достаточной доходности в последующие годы.

Председатель правления Nordica Яан Тамм отметил, что завершившийся год был весьма деятельным и пролетел очень быстро. ”В 2017 году достижения Nordica превзошли наши первоначальные планы. Хотим в первую очередь поблагодарить своих пассажиров за оказанное нам доверие и партнеров за плодотворное сотрудничество. Мы стали самой популярной среди эстонских пассажиров авиакомпанией. В этом году мы намерены далее развивать свои услуги и повышать их качество”, — заявил Яан Тамм. Nordica сообщает о втором подряд прибыльном годе хозяйственной деятельности.

По итогам 2017 года эстонская авиакомпания выполнила 98% всех рейсов, причем более 82% вылетов состоялось не более чем с 15-минутным отклонением от расписания. В 2018 году Nordica не планирует такого же интенсивного роста, поскольку новым приоритетом является повышение качества услуг. В текущем году авиакомпания откроет три новых маршрута с отправлением из Таллинна. 27 апреля начнутся полеты в являющийся крупнейшим в Скандинавии перевалочным пунктом Копенгаген, 1 июня — в популярнейший македонский курорт Охрид, а 16 июня — в курортный город Констанцу на берегу Черного моря.

