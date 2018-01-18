18.01.2018, 20:30

Nordica: мы не отвечаем за долги Estonian Air

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rus.delfi.ee
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Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm
Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm Foto: Rauno_Volmar

Председатель правления Nordica Яан Тамм в ответ на вчерашний выпуск программы ”Pealtnägija” сказал, что они не отвечают на долги Estonian Air.

Так, в передаче представители экс-работников Estonian Air, оставшихся из-за банкротства без своих выплат по зарплате, заявили, что если их иск будет удовлетворен и Nordica признают правопреемником Estonian Air, то за этим последуют другие требования и новое банкротство государственной авиакомпании.

”В свете передачи „Pealtnägija” я считаю необходимым подчеркнуть, что государственная авиакомпания Nordica не является правопреемником Estonian Air и не отвечает за ее долги, как могло показаться после выступления представителей бывших работников Estonian Air”, — сказал Тамм.

По его словам, ”представленные истцами утверждения о правопреемственности основываются на произвольных и односторонних конструкциях и не соответствуют действительности”. Тамм подчеркнул, что Nordica является совершенно новым и независимым предприятием, которое начало свою деятельность с чистого листа без всякого незаконного присвоения имущества.

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