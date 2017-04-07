Nordica бесплатно поменяет билеты пассажиров, застрявших в Стокгольме

Авиакомпания Nordica сообщает, что она бесплатно обменяет билеты всех людей, которые в связи с сегодняшними событиями в Стокгольме не успевают на свои забронированные авиарейсы через шведский аэропорт.

Людей, оказавшихся в сложной ситуации, авиакомпания просит связаться со службой обслуживания клиентов по телефону 1 90 90 из Эстонии или по номеру +372 664 2200 из-за рубежа.

”Если на борту имеются свободные места, то мы поменяем бесплатно билеты и доставим всех людей домой”, — сказал руководитель по коммуникациям авиакомпании Nordica Тоомас Уйбо.