Nordica бесплатно поменяет билеты пассажиров, застрявших в Стокгольме

Авиакомпания Nordica сообщает, что она бесплатно обменяет билеты всех людей, которые в связи с сегодняшними событиями в Стокгольме не успевают на свои забронированные авиарейсы через шведский аэропорт.
Людей, оказавшихся в сложной ситуации, авиакомпания просит связаться со службой обслуживания клиентов по телефону 1 90 90 из Эстонии или по номеру +372 664 2200 из-за рубежа.
”Если на борту имеются свободные места, то мы поменяем бесплатно билеты и доставим всех людей домой”, — сказал руководитель по коммуникациям авиакомпании Nordica Тоомас Уйбо.
Tallinn, Квартира, 66 900 EUR
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