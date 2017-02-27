Nordecon завершил строительство здания театра Угала

Проводимые компанией Nordecon строительные работы в здании театра Угала достигли той стадии, когда театр может переезжать обратно в здание и начинать готовиться к открытию, которое пройдет 18-го марта. Представители Nordecon на прошлой неделе передали ключи от здания руководителю театра.

”Строительство здания театра Угала несколько месяцев продвигалось в очень быстром темпе, и все участники процесса активно сотрудничали между собой. Вместе с нашими партнерами мы сделали все возможное и обеспечили заказчику Riigi Kinnisvara AS соблюдение промежуточного срока по договору. Театр может начинать переезд и готовиться к открытию и первому представлению, которое состоится 18-го марта”, — сказал член правления Nordecon Эркки Суурорг. ”Реконструировать имеющееся здание всегда намного тяжелее, чем построить новое. Наше сотрудничество наших архитекторов, руководителей театра, Riigi Kinnisvara и заказчиками было приятным и конструктивным, все неожиданно возникавшие вопросы мы решали совместно”.

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”Построенное из красного кирпича здание театра Угала, являющееся одним из символов Вильянди, сменило фасад. Модернизировали все технические системы — от отопления, вентиляции и электропроводки до сценической техники и крайне дорогой и сложной системы ее управления”, — рассказал Эркки Суурорг. ”Благодаря креативности архитекторов, которые нашли возможность максимально использовать имеющиеся площади, в театре появится как дополнительное сценическое пространство, так и технические помещения. Согласно договору, Nordecon продолжит небольшие работы и настройки внутри здания, а весной окончательно приведет в порядок уличную зону, но это не помешает деятельности театра”.

Концерн Nordecon включает в себя компании, которые занимаются проектированием и генподрядом зданий и сооружений. Предприятия концерна осуществляют свою деятельность в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнская компания Nordecon AS зарегистрирована и расположена в Таллинне, Эстония. Помимо материнской компании, в концерн входит свыше 10 дочерних фирм.

Консолидированный неаудитированный оборот концерна за 2016 год составил 183,3 миллионов евро. На данный момент концерн Nordecon обеспечивает работой около 700 человек. 18 мая 2006 года акции Nordecon внесены в основной список Таллиннской биржи NASDAQ OMX.