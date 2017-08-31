Nordecon завершает строительство квартирных домов на улице Хане в Кристийне

Nordecon завершает проект по развитию недвижимости в столичном районе Крийстине: на улице Хане появятся два небольших квартирных дома — Хане 2 и Хане 2а. Оба дома имеют три этажа и в каждом насчитывается по 15 квартир, говорится в пресс-релизе.

”В Эстонии, прежде всего в Таллинне и в Тарту, активно идет строительство домов, одновременно строится и сдается очень много жилых площадей. Nordecon ведет не очень большое количество проектов по развитию недвижимости, поэтому в первую очередь мы хотим обеспечить высокое качество и предложить покупателям нечто больше, чем просто жилая площадь. Наша цель заключается в том, чтобы человек получил квартиру в красивом и спокойном районе, но со всей необходимой инфраструктурой, — сказал руководитель отдела по развитию недвижимости Nordecon Тоомас Релль. — В рамках собственного проекта Nordecon построил на улице Хане два дома на 30 квартир — туда скоро начнут переезжать первые семьи. В тартуском районе Таммелинн мы продолжаем строительство квартирных домов Уус-Таммелинн”.

”Дома на улице Хане расположены в хорошем месте: это очень спокойный и зеленый район недалеко от центра города и с хорошим доступом к общественному транспорту, магазинам и учебным заведениям, — сказал руководитель проектов отдела по развитию недвижимости Nordecon Ааре Руубель. — Все квартиры имеют большие террасы и балконы, возле дома есть зеленый двор с освещением, для детей построена игровая площадка. В обоих домах есть подземная парковка, что в зимний период является большим плюсом для автовладельцев. С парковки можно подняться на жилые этажи на лифте”.

Здания проектировали архитекторы бюро R-Konsult Ирина Рауд и Эркки Таммелехт. Два новых здания с современной архитектурой имеют три этажа, в общей сложности в них насчитывается 30 квартир из двух, трех и четырех комнат. Во всех квартирах есть балкон или терраса, а уютный зеленый двор украшают игровые площадки. На первом этаже зданий расположены парковочные места, кладовки и технические помещения.

В рамках строительных работ также обновили участок улицы Хане, где проложили новую пешеходную дорожку и установили уличное освещение.