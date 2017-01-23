Принадлежащее концерну Nordecon предприятие Swencn AB заключило со шведским девелопером Brabo Stockholm AB договор о строительстве многоквартирного дома. 8-этажный дом в центре Уппландс Весбю будет готов в июне 2018-го года. Стоимость договора составляет примерно 6,3 млн евро без НСО.

”К сегодняшнему дню мы уже более года активно работаем на рынке Швеции — это микроскопический отрезок времени, учитывая шведскую бизнес-культуру, однако, нам кажется, что мы смогли пробудить к себе первое доверие: это подтверждает и договор, только что заключенный с очень профессиональным и имеющим богатую историю предприятием Brabo Stockholm AB”, — сказал председатель правления Nordecon Яано Винк.

”На данный момент Nordecon ведет в Стокгольме строительство еще двух квартирных домов — это означает, что мы потихоньку накапливаем опыт и постоянно учимся. Нашей целью в этом году является постепенное увеличение доли внешних рынков — не только в Швеции, но и на Украине и в Финляндии”, — добавил Винк.

Väsby Terrass — это 8-этажный дом, в котором расположены 1-3-комнатные квартиры с большим балконом или террасой. В общей сложности насчитывается 59 квартир. На первом этаже здания находится тренажерный зал и кладовка-мастерская для велосипедов.

Уппландс Весбю — это населенный пункт и волостной центр в уезде Уппланд к западу от Стокгольма. Уппландс Весбю расположен примерно в 30 минутах езды на поезде как от Стокгольма, так и от Уппсалы, и в 15 минутах от аэропорта Арланды.