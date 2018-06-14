Nordecon займется реконструкцией и расширением терминала D в Старой гавани в Таллинне

Руководитель дивизии по развитию инфраструктуры Таллиннского порта Пеэтер Ныгу рассказал, что терминал D был рассчитан на обслуживание 2,5 млн пассажиров в год, а сейчас ежегодно через терминал проходят свыше 6 млн человек. ”Корабли стали больше, а расписание уплотнилось, поэтому в терминале необходимо одновременно обслуживать несколько тысяч клиентов. Судоходные компании сделали большие инвестиции, и порт должен идти с ними в ногу, чтобы обеспечить пассажирам приятные впечатления от поездки”.

Реконструкция четырехэтажного здания терминала (три основных этажа и технический этаж) включает в себя проектирование систем отопления, вентиляции, охлаждения, водоснабжения, канализации, автоматизации и слаботочной системы, а также составление модели реализации BIM (Building Information Modeling).

Существующий терминал представляет собой трехэтажное здание со стальными балками и колоннами, в котором построены перекрытия из полых панелей и крыша из несущей профильной кровли. Расширенный терминал D также будет трехэтажным, в одной из частей здания добавится еще один технический этаж.

Расширение здания терминала будет построено на фундаменте с ростверком на сваях. Вертикальные несущие конструкции состоят из железобетонных стен и стальных столбов, перегородки представляют собой преимущественно полые панели. В той части существующего терминала D, где будет проходить реконструкция, на первом этаже также есть монолитные перегородки, опирающиеся на стальные балки.

D-терминал в манекене имеет удобные и просторные зоны ожидания для пассажиров, со значительными новыми возможностями для сидения. У терминала будет больше места для кафе и торговли. В качестве нового варианта к детской и еще более требовательным путешественникам добавляется отдельный лаундж. D-терминалы используются пассажирским судном Tallink.

В новом терминала D сделают удобные и просторные залы ожидания с большим количеством сидячих мест. Также там отведут больше места под кафе и торговые площади. В терминале появится зона для детей и lounge для пассажиров, ценящих комфорт. Терминал D используют пассажиры паромной фирмы Tallink.