12.09.2018, 10:30

Nordecon строит проезжие части 2+1 на отрезке Пиккнурме–Пуурмани Тартуского шоссе за 4,77 млн евро

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rus.delfi.ee
EST
Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

Департамент шоссейных дорог и предприятие Nordecon AS заключили договор на строительство проезжих частей 2+1 на северном шоссе №2, т.е. на отрезке Пиккнурме–Пуурмани, расположенном на 142,2–146,9 километрах шоссе Таллинн–Тарту–Выру–Лухамаа. Стоимость работ составит 4,77 миллиона евро без учета налога с оборота.

”Цель проезжих частей 2+1, строящихся на отрезке Пиккнурме–Пуурмани, заключается в повышении уровня безопасности дорожного движения. Проезжие части 2+1 обеспечат более безопасное движение на дороге с таким плотным трафиком, как шоссе Таллинн-Тарту, сократят время пребывания людей в дороге и несомненно помогут снизить стрессы, вызванный дорогой”, — сказал член правления фирмы Nordecon AS Андо Воогма.

”В ходе строительных работ мы расширим и обновим насыпь имеющейся дороги, проложим комплексный стабилизирующий слой и уложим 3-слойное асфальтобетонное покрытие. На протяжении всего участка работ будет отремонтирован водный режим земляного полотна. Среди прочего, на новом участке дороги на протяжении пяти километров будет установлено ограждение от диких животных, а на отрезке почти 500 метров — освещение”, — добавил он.

Строительные работы продлятся 12 месяцев, к этому сроку добавится технологический перерыв в работе. Главный проектировщик участка дороги — Skepast&Puhkim OÜ, проект откорректирован фирмой Reaalprojekt OÜ, надзор собственника осуществляет Sweco EST OÜ.

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