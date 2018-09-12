Nordecon строит проезжие части 2+1 на отрезке Пиккнурме–Пуурмани Тартуского шоссе за 4,77 млн евро

”Цель проезжих частей 2+1, строящихся на отрезке Пиккнурме–Пуурмани, заключается в повышении уровня безопасности дорожного движения. Проезжие части 2+1 обеспечат более безопасное движение на дороге с таким плотным трафиком, как шоссе Таллинн-Тарту, сократят время пребывания людей в дороге и несомненно помогут снизить стрессы, вызванный дорогой”, — сказал член правления фирмы Nordecon AS Андо Воогма.

”В ходе строительных работ мы расширим и обновим насыпь имеющейся дороги, проложим комплексный стабилизирующий слой и уложим 3-слойное асфальтобетонное покрытие. На протяжении всего участка работ будет отремонтирован водный режим земляного полотна. Среди прочего, на новом участке дороги на протяжении пяти километров будет установлено ограждение от диких животных, а на отрезке почти 500 метров — освещение”, — добавил он.

Строительные работы продлятся 12 месяцев, к этому сроку добавится технологический перерыв в работе. Главный проектировщик участка дороги — Skepast&Puhkim OÜ, проект откорректирован фирмой Reaalprojekt OÜ, надзор собственника осуществляет Sweco EST OÜ.