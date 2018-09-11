11.09.2018, 18:10

Nordecon спроектирует и построит в Сауэ трехэтажный многоквартирный жилой дом


rus.delfi.ee
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MajadFoto: Toomas Volmer

Nordecon AS и Kinnistud S подписали договор, согласно которому Nordecon построит в городе Сауэ по адресу Куусехеки 52 многоквартирный жилой дом. Стоимость договора на строительство составила 3,5 миллиона евро, к цене добавляется налог с оборота.

"Сауэ — небольшой городок, имеющий хорошее сообщение с Таллинном — и появление новых многоквартирных жилых домов здесь только приветствуется. У нового жилого дома на Куусехеки 52 будет три надземных и один подземный этаж, а всего в доме будет 48 двух-четырёхкомнатных квартир", — сообщил член правления Nordecon AS Андо Воогма.

"Новый жилой дом будет иметь класс энергопотребления "A", а это означает, что мы имеем дело с качественным и энергосберегающим жилом домом. На доме будут также установлены панели солнечных батарей и места подзарядки электромобилей".

Жилой дом на ул. Куусехеки 52 — это второй этап застройки жилого района Куусехеки, где всего будет построено 3 новых жилых дома.

Строительный договор включает в себя проектирование и строительство на Куусехеки 52 жилого дома и наружных инженерных сетей.

Жилой дом с четырьмя подъездами будет иметь площадь брутто 4155 м2 и площадь нетто 3500 м2. Строительные работы начнутся в средине сентября, а дом будет готов к концу ноября 2019 года.

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