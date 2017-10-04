Nordecon сдала заказчику объекты в военном городке Тапа на 25 млн евро

Компания Nordecon сдала Государственному центру оборонных инвестиций первый и второй этап строительных работ инфраструктуры для обслуживания бронетехники в военном городке Тапа, из них последний — досрочно, говорится в пресс-релизе.

Помимо дорог, площадок и технических коммуникаций в первом этапе были завершены такие важные строения, как подстанция, казарма и пищеблок, навесы для техники и здания для технического обслуживания и учебных работ, во втором этапе дополнительные навесы и учебные здания. Стоимость строительных работ составила около 25 миллионов евро.

”Инвестиции Эстонского государства в оборону страны сейчас сильно влияют на строительный рынок: осуществляются крупнейшие за последнее десятилетие строительные проекты в сфере обороны, все крупнейшие строительные фирмы в последние годы смогли внести свой вклад в развитие государственной обороны, — сказал член правления Nordecon AS Эркки Суурорг. — Договоры Nordecon с Государственным центром оборонных инвестиций предусматривали передачу зданий к концу сентября и в октябре этого года. Инфраструктуру и казарму первого этапа мы передали уже месяц назад, теперь, вместе со столовой, а также навесами и учебными зданиями первого этапа мы постарались завершить досрочно также навесы и учебные здания второго этапа".

Казарма первого этапа 4-этажная, ее закрытая нетто-площадь составляет свыше 4600 м2, в ней есть 300 спальных и 30 рабочих мест. Пищеблок 2-этажный, закрытая нетто-площадь в нем составляет около 5500 м2, столовая способна обслуживать 3200 человек в день.

В ходе первого этапа были построены 3 навеса для техники и 2 ангара для технического обслуживания и учебных работ вместе с мойкой. Во втором этапе были построены 3 ангара для технического обслуживания и учебных работ и 2 навеса для техники. Всего было заасфальтировано около 40000 м2 и забетонировано около 15000 м2 дорог и площадок.