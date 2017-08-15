Nordecon построит в Киеве семиэтажное офисное здание

Зарегистрированное на Украине дочернее предприятие Nordecon AS Eurocon Ukraine TOV и Kyiv Standartbud TOV заключили договор о строительстве 7-этажного офисного здания в технопарке Unit City. Проект будет готов в июне следующего года. Стоимость строительства составляет 3,4 млн евро, включая НСО, сообщает Nordecon.

”Мы заключили договор на строительство офисного здания в технопарке Unit City, расположенном в Шевченсковском районе в Киеве”, — сказал член правления Nordecon Прийт Луман. ”Nordecon строит дом по адресу ул. Семьи Хохловых, 8 — там будет расположено 7-этажное офисное здание, отвечающее требованиям золотого сертификата LEED. Это означает, что дом соответствует всем строгим требованиям относительно экологичности, энергозатратности и внутреннего климата. Общая площадь составляет 6185 м2. Ранее Nordecon построил отвечающее требованиям золотого сертификата LEED офисное здание в Таллинне в квартале Ülemiste City и сейчас возводит такой же 13-этажный дом в том же районе”.

”В Unit City хотят создать что-то наподобие бизнес-кварталов Google, Apple или Silicon Valley — на 25 гектарах в Киеве построят первый такой район, где планируют собрать инновационные предприятия, стартапы, государственные учреждения и тд. Нам очень приятно, что застройщик выбрал партнером в таком большом проекте дочернюю фирму Nordecon на Украине”, — рассказал Луман.

Концерн Nordecon включает в себя компании, которые занимаются проектированием и генподрядом зданий и сооружений. Предприятия концерна осуществляют свою деятельность в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнская компания Nordecon AS зарегистрирована и расположена в Таллинне.