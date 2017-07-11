Nordecon построит новое учебное здание Академии внутренней безопасности

Академия внутренней безопасности и Nordecon заключили договор о строительстве нового учебного здания академии в Таллинне по адресу Касе, 61. Строительство будет завершено в декабре 2018-го года. Стоимость проекта составляет 15,5 млн евро без учета НДС, значится в пресс-релизе.

”В Таллинне Академия внутренней безопасности на протяжении многих лет работает в больших зданиях советских времен — их дорого содержать, а часть из них представляет угрозу обрушения”,- сказала ректор Академии внутренней безопасности Катри Райк. ”Вместо имеющихся пяти зданий, вызывающих массу проблем, к 27-му году со дня основания академии мы получим современный учебный комплекс, которым сможем гордиться. Новое здание станет оплотом эстонской безопасности: инновативным, открытым и безопасным для окружающей среды.”

”Строительство нового главного здания Академия внутренней безопасности очень важно для Nordecon — мы сможем внести свою лепту в улучшение внутренней безопасности и качества обучения”,- сказал член правления Nordecon AS Эркки Суурорг. ”По сравнению с нынешним огромным зданием, которое при этом имеет низкую функциональность, в новых помещениях Академии внутренней безопасности студентам будет значительно удобнее. Я уверен, что улучшенная обстановка положительно скажется на учебных процессах и на общении людей между собой”.

Новое учебное здание Академии внутренней безопасности будет иметь высоту до 3 этажей. В нем будут располагаться помещения для учебы, залы для лекций и кабинеты, а также тир, центр по виртуальным симуляциям, лаборатория по пожарной безопасности и другие предназначенные для обучения спецпомещения. В спорткомплекс войдут полномасштабный зал для игры в мяч, зал с тренажерами и необходимые для полноконтактного боя маты. Брутто-площадь здания составит 12 069 м2.

По сравнению с текущими показателями, потребление электричества уменьшится в четыре раза. При проектировке здания использовались всевозможные энергосберегающие способы, в число которых входят использование двойного фасада для равномерного распределения воздуха и вентиляция с рекуперацией тепла. Для отопления здания зимой и охлаждения летом будет установлена система отопления на основе тепловых насосов.

В проектировании нового здания Академии внутренней безопасности участвовали архитекторы из бюро Arhitekt11: Ильмар Труверк, Янар Тоомессо, Катрин Ваннас, Сандер Пальяк, Кристьян Линд, Ханнелоре Кяярамеес, Каур Кяярма, Сиим Тийгимяги, а также ландшафтные архитекторы из Tajuruum OÜ Эдгар Каарэ,Терье Онг и Лийна Эинла.

Строительство нового здания Академии внутренней безопасности будет финансироваться за счет программы развития университетов и научных учреждений ASTRA.