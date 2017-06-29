Nordecon построит на отрезке Вальмаотса-Кяревере на шоссе Таллинн-Тарту четыре участка для обгона 2+1

Компания Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили договор о строительстве участков для обгона 2+1 на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на отрезке Вальмаотса-Кяревере (160,7–168,1 километр). Стоимость работы вместе с НСО составляет 8,1 млн евро.

”Шоссе Таллинн-Тарту объединяет два крупнейших города в Эстонии, в связи с чем движение на трассе очень напряженное, и часто за некоторыми медленными транспортными средствами выстраиваются вереницы из машин, — сказал член правления Nordecon AS Аво Амбур. — Полосы обгона 2+1 — это оптимальный вариант, позволяющий повысить безопасность движения на дороге, потому что обгоны совершают в любом случае. Правильно при этом совершать обгон, когда для этого имеются необходимые условия, в которых не подвергаются опасности другие участники движения. Поскольку строительные работы повлияют на движение на шоссе Таллинн-Тарту, мы просим всех проявить терпение. Обновленный участок дороги будет открыт в июле 2018 года”.

В рамках договора построят четыре участка для обгона 2+1 — по два в каждом направлении. Они будут располагаться на участке шоссе длиной 7,4 км между Вальмаотса и Кяревере (160,7–168,1 километр).

В ходе строительства сделают необходимые для разворота места, обочины и съезды. Помимо этого на протяжении 14 км установят изгородь от диких животных и на протяжении 900 м различные шумовые барьеры. Работы будут осуществляться в течение 12 месяцев.