14.01.2019, 11:10

Nordecon построит для Тапа зону комплектации за 10 миллионов


rus.delfi.ee
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Nordecon
NordeconFoto: Karin Kaljuläte

Nordecon и Центр инвестиций в государственную оборону заключили договор подряда на строительство зоны комплектации в военном городке Тапа. Работы начнутся в январе 2019 года, сдача работ запланирована на январь 2020 года. Стоимость договора составляет 10,7 миллионов евро, к цене будет добавлен налог с оборота, говорится в пресс-релизе.

”По заказу Министерства обороны за последние годы фирма Nordecon построила в военном городке Тапа немало военных объектов. Это очень специфическая сфера строительства, полученный опыт в которой приходит на пользу и во всех других областях. Я уверен, что благодаря хорошему сотрудничеству с заказчиком и богатому предыдущему опыту строительство будет проходить по плану, и мы сможем сдать заказчику готовую зону комплектации уже через год”, — сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма.

В строительные работы зоны комплектации в военном городке Тапа входят различные здания и сооружения, например, универсальные павильоны для размещения, питания, ремонта техники, а также дороги, площадки, площадки для палаток, эстакады и т.п. Местонахождение строительных работ: уезд Ляэне-Вирумаа, волость Тапа, город Тапа, Лооде 35, 45106.

Ранее фирмой Nordecon в военном городке Тапа были построены комплекс питания (2017), четыре казармы (2016-2018), павильоны для обслуживания и обучения, павильоны для ремонтных работ и навесы (2017-2018).

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