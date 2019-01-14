Nordecon построит для Тапа зону комплектации за 10 миллионов

”По заказу Министерства обороны за последние годы фирма Nordecon построила в военном городке Тапа немало военных объектов. Это очень специфическая сфера строительства, полученный опыт в которой приходит на пользу и во всех других областях. Я уверен, что благодаря хорошему сотрудничеству с заказчиком и богатому предыдущему опыту строительство будет проходить по плану, и мы сможем сдать заказчику готовую зону комплектации уже через год”, — сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма.

В строительные работы зоны комплектации в военном городке Тапа входят различные здания и сооружения, например, универсальные павильоны для размещения, питания, ремонта техники, а также дороги, площадки, площадки для палаток, эстакады и т.п. Местонахождение строительных работ: уезд Ляэне-Вирумаа, волость Тапа, город Тапа, Лооде 35, 45106.

Ранее фирмой Nordecon в военном городке Тапа были построены комплекс питания (2017), четыре казармы (2016-2018), павильоны для обслуживания и обучения, павильоны для ремонтных работ и навесы (2017-2018).