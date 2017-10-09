Nordecon построит 6-этажное офисное здание в технопарке во Львове

Зарегистрированное на Украине дочернее предприятие Nordecon AS Eurocon Ukraine TOV и Lviv Standartbud Limited Liability Company заключили договор о строительстве 6-этажного офисного здания в технопарке LvivTech.City. Стоимость договора с НСО составляет около 8 млн евро. Здание будет готово в сентябре 2018-го, сказано в пресс-релизе.

”Для нас большая честь, что девелопер Lviv Standartbud оказал доверие Nordecon и выбрал в качестве строителей офисного здания в бизнес-квартале Львова. Для этой же компании Nordecon строит здание в технопарке Unit City в Киеве,– сказал член правления Nordecon AS Прийт Луман. — Львов — это самый крупный город в Западной Украине, где расположен старейший университет Украины. В этом городе много молодых прогрессивных людей. Цель инновационного квартала LvivTech.City заключается в объединении технологических предприятий международного масштаба. В этом районе будут как современные офисные площади, так и места для приятного времяпрепровождения”.

”В офисном здании, который будет строить Nordecon, насчитывается 6 этажей и 17 800 кв. м. площади. Здание построят по стандартам LEED Gold — это означает, что здание будет отвечать высоким стандартам энергоэффективности и экологичности”, — сказал Прийт Луман.