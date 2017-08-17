Nordecon построил в жилом квартале Tivoli четыре многоквартирных дома

Nordecon передал заказчику четыре многоквартирных дома в жилом комплексе Tivoli. В 2015-м году, когда началось строительство первого дома, на месте были обнаружены остатки средневековых кораблей, раскопками которых в Эстонии занимались впервые. Раскопки осуществляла компания Nordecon.

”В ходе строительства жилого района Tivoli произошло много необычного — например, мы нашли останки двух кораблей, очень интересных с точки зрения морской истории Эстонии, — сказал член правления Nordecon и исполняющий обязанности председателя правления Эркки Суурорг посредством пресс-сообщения. — Обнаруженные в 2015-м году останки корабля разбавили рутинную работу: нам нужно было выкопать и демонтировать старинные корабли в виде единого целого, а не по частям. Такое в Эстонии делали впервые”.

”Поднятие и транспортировка кораблей проходили под надзором специалистов Департамента охраны памятников старины”, — добавил Эркки Суурорг. ”Нам потребовалось на раскопки 2 месяца и 10 дней, что, к сожалению, повлияло и на срок сдачи домов. К счастью, все закончилось хорошо, дома выглядят красиво, а о трудностях во время строительства напоминает только детская площадка в виде корабля”.

Жилой квартал, развитием которого занимается Metro Capital, расположен в 200 метрах от моря, в окрестностях парка Кадриорг. Дома расположены по адресу Пикксильма 2, Кийкри 3, Туукри 23/1, Туукри 23/2 и Туукри 25. Здания спроектированы известным архитектором Ханно Гроссшмидтом из бюро HG Arhitektuur.

Между пятиэтажными домами будет также построена подземная парковка. В пятиэтажных домах в общей сложности насчитывается 122 квартиры, также есть подземная парковка. Одновременно со строительство новых домов компания Metro Capital продлила улицу Туукри. Ведущая параллельно променаду на Пирита пешеходная дорожка теперь будет начинаться в жилом районе Tivoli.