Nordecon перестроит начало Таллиннской окружной дороги в четырехполосное шоссе

Компания Nordecon и Департамент шоссейных дорог заключили договор о реконструкции Таллиннской окружной дороги на отрезке с 0,6 до 2,8 км. В рамках договора построят четырехполосное шоссе (2+2), железнодорожный виадук в Вяо и туннель Венекюла. Стоимость работ с НСО составляет 13,7 млн евро, говорится в пресс-релизе.



”Строительство на Таллиннской окружной дороге или окружной дороге нр 11 продолжится и в этом сезоне — Nordecon начал реконструкцию на отрезке между 0,6 и 2,8 км. После окончания работ имеющееся шоссе III класса превратится в шоссе I класса, — сказал член правления Nordecon Аво Амбур. — Важность Таллиннской окружной дороги понимают все, кто по ней передвигается — реконструкция направлена на уменьшение движения в городе и в окрестных населенных пунктах, улучшение пропускной способности и, конечно, ускорение транзита. Таллиннская окружная дорога входит в общеевропейскую сеть TENT-T (Trans European Network–Transport), которая заботится о том, чтобы использование уже имеющихся дорог и трасс было более простым и эффективным”.

В рамках договора реконструируют отрезок длиной 2,25 км: дорогу перестроят в четырехполосное шоссе (2+2), вместо имеющегося железнодорожного виадука Вяо построят другой независимый виадук длиной 100 м, под основной дорогой построят туннель Венекюла и 300 м пешеходной дорожки. В общей сложности положат около 83 000 кв.м нового асфальтового покрытия.

Строительные работы будут завершены в конце 2018 года.