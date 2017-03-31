Nordecon начинает реконструкцию кругового перекрестка в Хааберсти

В ходе государственного тендера на реконструкцию дорожной развязки Хааберсти наиболее удачным было признано предложение Nordecon. Таллиннский коммунальный департамент и Nordecon заключат договор в середине апреля, после окончания 14-дневного срока предоставления апелляций.

Строительные работы начнутся в апреле 2017, а завершатся в октябре 2018. Стоимость проекта составляет 14,967 млн евро без НСО. Проект финансируется из Европейского фонда единства.

”Круговой перекресток в Хааберсти — один из самых опасных и перегруженных, где постоянно возникают пробки. Реконструкции этого круга ждали годами”, — сказал член правления Nordecon Аво Амбур. ”Мы начнем строительство в апреле, первым для движения в полном объеме будет открыт виадук по направлению Таллинн-Кейла уже в мае следующего года. Весь перекресток будет готов в октябре 2018-го года. Новая развязка в Хааберсти существенно увеличит транспортную пропускную способность и улучшит нынешнюю ситуацию”.

Во время строительных работ для участников движения в любом направлении и в любое время будут открыты две полосы (1+1). ”Когда мы начнем строительство, мы просим всех учитывать, что это может привести к образованию пробок. Мы со своей стороны будем оперативно уведомлять обо всех возможных изменениях, чтобы у водителей была возможность при необходимости выбрать объездной путь”, — рассказал Аво Амбур.

Работы включают в себя:

Строительство двухуровневой развязки на перекрестке Палдиски мнт, Раннамыйза и Эхитяете теэ;

Строительство отрезка Палдиски мнт длиной 1,05 км (от перекрестка с улицей Мыйза до участка, расположенного на 150 м дальше перекрестка с Ыйсмяэ теэ);

Строительство участка дороги Раннамыйза длиной 1,1 км (до перекрестка с Вана-Раннамыйза теэ);

Строительство участка Эхитаяте теэ длиной 100 м.