Nordecon и Haven Kakumäe построят три многоквартирных дома в Какумяэ

Представители Nordecon AS и Haven Kakumäe OÜ заключили договор на проектирование и строительство трех многоквартирных домов в Какумяэ по адресу Леста, 10. Стоимость договора Nordecon составляет примерно 11 млн евро, а общий объем инвестиций Haven Kakumäe достигает 70 миллионов евро. Здания будут готовы к концу 2018 года, говорится в пресс-релизе.

”Мы возвели на полуострове Какумяэ в Таллинне новейший яхтенный порт в Эстонии и теперь начинаем строительство многоквартирных домов и портовых зданий. Этот район станет красивым местом для проживания и полезным для здоровья местом для занятий спортом”, — сказал председатель правления Haven Kakumäe OÜ Неэме Каарма.

”Доля частных заказчиков в сфере строительства зданий достаточно велика, что очень радует. Особенно активно идет жилое строительство в Таллинне. В прочих строительных секторах заметен умеренный рост,- сказал член правления Nordecon AS Андо Воогма. — Многоквартирные дома по адресу Леста, 10 обладают хорошим потенциалом для продажи, поскольку они расположены в очень хорошо распланированном районе. Дома будут находиться около моря, в тихом и спокойном месте рядом с яхт-клубом. Вокруг будет роскошная природа и множество возможностей для занятий спортом и свободного времяпрепровождения, и при этом хорошее транспортное сообщение — как по воде, так и по суше, пешком и на транспорте”.

Три многоквартирных дома на Леста, 10 будут трехэтажными, суммарная брутто-площадь насчитывает 10695 кв.м, а нетто-площадь — 9410 кв.м. В трех домах будет в общей сложности 55 квартир, от 2 до 5 комнат в каждой. Дома будет объединять подземная обогреваемая парковка, куда можно попасть из каждого подъезда на лифте.

Квартиры имеют просторную планировку, высокие, трехметровые потолки, половое отопление и окна от пола до потолков, через которые будет попадать много света. В каждой квартире установят систему ”умный дом”, а на окнах будут автоматические ставни. Есть возможность использовать баню.

Многоквартирные дома на Леста, 10 будут расположены около моря, рядом с яхтенным портом Haven Kakumäe, в 15 минутах от центра Таллинна, в 5 минутах от торгового центра Rocca al Mare, в 5 минутах от пляжа в Какумяэ и примерно в 25 минутах от таллиннского аэропорта.