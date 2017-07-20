Nordea за полгода заработал в странах Балтии 49 млн евро прибыли

За I полугодие 2017 года операционная прибыль Nordea в Балтийских странах составила 49 миллионов евро, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в пресс-релизе банка.

Процентный нетто-доход увеличился на 3 процента, нетто-доход от оказания услуг вырос на 13% благодаря росту продаж банковских продуктов и активному использованию повседневных банковских услуг, в том числе посредством цифровых каналов, которые становятся все популярнее. Совокупный доход вырос на один процент — до 103 миллионов евро.

Поскольку клиенты все чаще используют Nordea в качестве домашнего банка, объем вкладов стал расти быстрее (в годовом сравнении — на 11 процентов), тогда как совокупный кредитный портфель вырос на 4 процента.

”В первые шесть месяцев 2017 года Nordea банк продолжил успешную реализацию своей стратегии в странах Балтии, показав хорошие результаты по всем стратегически важным показателям. Это снижение дефицита финансирования, повышение эффективности капитала и активизация клиентов домашнего банка. Возросшая активность клиентов и повышенное внимание банка к клиентам домашнего банка принесли стабильный рост объема вкладов. Повысился по сравнению с предыдущим периодом также спрос на инвестиционные продукты и решения. Nordea анализирует изменения в поведении клиентов и продолжает совершенствовать цифровые услуги с тем, чтобы предлагать клиентам всех сегментов более удобные и эффективные решения в области повседневного банкинга”, — сказала руководитель Балтийского банкинга Инга Скисакер.

Результаты экономической деятельности Эстонского подразделения Nordea банка за I полугодие 2017 года

В I полугодии 2017 года Эстонское подразделение Nordea заработало 45,2 миллиона евро дохода, что на 7% больше, чем за тот же период 2016 года. Операционная прибыль Эстонского подразделения Nordea банка в I полугодии составила 22,8 миллиона евро

Стабильному доходу и росту прибыли способствовала продолжающаяся интенсивная работа на рынке кредитов и лизинга как для частных, так и для бизнес-клиентов, а также активность клиентов, пользующихся нашими банковскими услугами.

Кредитный портфель частных лиц в годовом сравнении вырос на 8%, объем кредитов бизнес-клиентов увеличился на 3%. В общей сложности объем кредитного портфеля к концу полугодия достиг 3,5 миллиарда евро, увеличившись в годовом сравнении на 4%. Совокупный объем привлеченных вкладов клиентов увеличился по сравнению с I полугодием 2016 года на 21%, до 1,9 миллиарда евро. Возросший интерес клиентов к накопительным и инвестиционным услугам способствовал росту продаж инвестиционных продуктов на 119% по сравнению с полугодовым результатом прошлого года.

Хорошие результаты Эстонского подразделения Nordea являются также отражением благоприятной экономической среды, которая нас окружает. В соответствии с недавно опубликованным прогнозом Nordea, экономический рост Эстонии при поддержке экспортных доходов и инвестиций будет иметь под собой более широкую основу. Рост объемов в промышленности Эстонии в I полугодии был одним из самых быстрых в зоне евро. По словам руководителя Nordea банка в Эстонии Герда Мюллера, перспективы экономического роста в еврозоне внушают оптимизм в отношении экспортирующих предприятий, что в совокупности с более интенсивным использованием производственных мощностей будет способствовать инвестициям в частном секторе. „Рост накоплений частных лиц (по данным Банка Эстонии, вклады в мае выросли примерно на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года), существенно повысил интерес к инвестиционным инструментам, которые мы активно предлагаем нашим клиентам”, — говорит Мюллер, комментируя общие тенденции в экономике.

„Nordea продолжает активно предлагать клиентам удобные и простые цифровые решения. Первым среди банков Эстонии Nordea позволит своим клиентам авторизоваться в интернет-банке, мобильном банке и телефонном банке через приложение Nordea Codes с помощью распознавания отпечатка пальца”, — говорит Мюллер.

„В начале июня бизнес-клиенты Nordea получили возможность с помощью нового веб-решения открывать счет через интернет. Благодаря этому новшеству, время на открытие счета сокращается минимум в два раза. Это ощутимый выигрыш времени для бизнес-клиентов!” — добавил Мюллер.

По словам Мюллера, наблюдается также рост интереса к веб-консультациям. Это касается как частных, так и бизнес-клиентов. Уже сейчас 30% всех консультаций для частных клиентов в Nordea осуществляется через интернет.

„Мы очень рады признанию, которого удостоился наш банк со стороны престижного экономического журнала World Finance, который подчеркнул умелое управление рисками в пенсионной сфере и высокое качество инвестиционной модели, основанной на надёжном портфеле продуктов. Вдобавок высокую оценку получила клиентоцентричность Nordea в части обслуживания и повышения финансовой грамотности. Эта высокая оценка — результат наших 10-летних усилий и последовательной работы на рынке. И мы намерены продолжить движение в этом направлении”, — заявил Герд Мюллер.