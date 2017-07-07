Nordea предоставляет возможность открывать счет через интернет

В начале июня Nordea предложил новое веб-решение, позволяющее бизнес-клиентам легко открывать счета через интернет. Время на открытие счета сокращается минимум в два раза, сказано в пресс-релизе Nordea.

Новое решение Nordea позволяет всем предприятиям приступить к процедуре открытия счета в цифровой среде, посетив для этого Портал заявок для юридических лиц.

„Переводя продукты и услуги банка в цифровой формат, мы стремимся по возможности упростить и сделать более комфортным пользование банковскими услугами как для частных, так и для бизнес-клиентов. Благодаря новой веб-услуге, мы экономим драгоценное время предпринимателей, снижая временные затраты на открытие счета минимум в два раза. Это существенная экономия времени!” — комментирует преимущества новой услуги руководитель Nordea банка в Эстонии Герд Мюллер.

Через портал клиент может заполнить комплексное заявление об открытии банковского счета, в котором в дополнение к обычным данным может указать, какие услуги повседневного банкинга он хочет дополнительно заказать. При этом через портал можно заполнить также клиентскую анкету, необходимую для открытия счета. Все это при оформлении в интернете занимает в среднем 10 минут.

После того, как клиент завершит необходимые операции и передаст в банк основные сведения, ему останется лишь зайти в наиболее подходящую банковскую контору Nordea для подтверждения личности и активации счета и банковских услуг. Nordea продолжит развитие цифровых решений с тем, чтобы в будущем предложить клиентам возможность удостоверять личность посредством видеомоста, сделав тем самым процесс открытия счета полностью цифровым.

Благодаря Порталу заявок для юридических лиц упрощено ходатайство о предоставлении также других важных услуг.