Nordea предоставил Росатому многомиллионный кредит: "а почему нет?"

В начале этой недели издание Svenska Dagbladet написало о том, что банк Nordea предоставил российскому производителю ядерного оружия Росатом (который, например, находится в черном списке инвестиционных фондов банка) кредит в размере как минимум 175 млн долларов.

Сам Nordea не считает, что сделал что-либо неправильно, пишет датская газета Börsen. По словам пресс-секретаря банка, речь не идет о прямой поддержке производства ядерного оружия. Он подчеркнул, что между инвестицией и предоставлением кредита есть существенная разница.

”В случае инвестирования деньги идут напрямую предприятию, и с помощью денег наших клиентов они стали бы совладельцами, — сказал он. — В случае же займа на специфический проект мы видим, на что тратятся деньги”. Представитель банка заверил, что займы пошли на гражданский бизнес Росатома, а не на военный, но сумму сделки назвать отказался.