Nordea начал использовать мобильные сообщения

Nordea стал одним из первых банков, где пользователи мобильного банка теперь могут, благодаря новой функции, заказывать непосредственные сообщения о сделках на счете. Вдобавок, клиенты при желании могут получать сообщения как о сбоях в работе банковских каналов, так и о различных предложениях.

Мобильные сообщения содержат информацию обо всех входящих платежах, о превышении лимита при исходящих платежах, о падении остатка на счете ниже установленного лимита; данные о банковских предложениях (новые кампании, услуги), а также о сбоях в работе банковских каналов (интернет-банк, банкоматы), об изменениях времени работы и т. п.

„Новая функция мобильных сообщений является для нашего мобильного банка своеобразным краеугольным камнем, поскольку это – уникальное бесплатное решение. Оплата счетов, обработка платежей, ожидание выплаты заработной платы – теперь наши клиенты могут еще эффективнее контролировать свои финансы“, – прокомментировал нововведение Хендрик Раннаметс из подразделения цифровых каналов Nordea.

По данным заказанного Nordea банком общебалтийского исследования, в Эстонии мобильными приложениями чаще всего пользуются для проверки состояния счета (78%) и для быстрого перевода денег (57%).

93% пользователей в Эстонии, Латвии и Литве считают важным преимуществом мобильного банка возможность постоянно держать под контролем сальдо счета – в некоторых приложениях это можно делать с помощью функции быстрой проверки сальдо, просто встряхнув телефон или проведя пальцем по экрану. 62% пользователей считают важным получать также автоматические сообщения о входящих и исходящих платежах.

По данным исследования, способы пользования банковскими услугами постоянно меняются, при этом в отличие от традиционных подходов, предпочтение все чаще отдается мобильным решениям, которые позволяют клиентам отправлять и принимать деньги, управлять своими финансами в любом месте и в любое время. По результатам общебалтийского исследования, 34% опрошенных используют мобильный банк в качестве альтернативы банковским конторам и 54% – в качестве замены интернет-банка.

Изменения в поведении клиентов лучше всего иллюстрирует описание пути, который они прошли за последние годы. От посещения контор они перешли к пользованию банком с домашних и рабочих компьютеров, а теперь – к расчетам и управлению финансами с помощью мобильных устройств.

Мобильное приложение Nordea доступно бесплатно как в App Store, так и в Google Play. Приложение отлично работает со средствами аутентификации нового поколения – Nordea Codes и калькулятор кодов, которые с 1 апреля необходимы всем пользователям интернет-банка и мобильного банка Nordea.