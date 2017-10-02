Nordea и DNB объединились и создали банк Luminor

Получив разрешение Европейской комиссии, Nordea и DNB успешно объединили свою деятельность в странах Балтии, создав новый банк — Luminor, говорится в пресс-релизе.

Luminor — новый независимый банк и поставщик финансовых услуг в странах Балтии, тесно сотрудничающий со своими материнскими банками. Благодаря объединению, Luminor займет третью позицию на рынке финансовых услуг стран Балтии с рыночной долей 16% на рынке вкладов и 23% — на рынке кредитованиия. Общий кредитный портфель Luminor составит около 12 миллиардов евро, включая кредиты частным лицам и предприятиям, а общий объем вкладов — 9 миллиардов евро. Luminor будет капитализирован с собственным капиталом первого уровня равным 1,6 миллиарда евро и коэффициентом достаточности 17%.

1 октября 2017 года Luminor начал свою деятельность под руководством новой опытной команды руководителей семи разных национальностей, которую возглавляет председатель правления Эрки Раазуке. Деятельностью Luminor в Эстонии, Латвии и Литве руководят Гунар Тоомеметс, Керли Габриловича и Андрюс Начаюс.

"Создавая Luminor, мы хотим изменить балтийскую банковскую индустрию. Luminor работает непосредственно с людьми и предприятиями стран Балтии, обладая необходимым масштабом и принимая решения на местном уровне, — говорит Нилс Мелнгайлис, председатель совета Luminor Group AB. — Мы создали структуру управления Luminor при строгом контроле Европейского центрального банка и регулирующих институций каждой из стран, а также следуя лучшему опыту индустрии, что позволит нам обеспечить целесообразное управление рисками, в то же время активно развивая наши услуги и укрепляя сотрудничество с другими организациями и третьими лицами. Мы будем целенаправленно совершенствовать технологический потенциал Luminor, чтобы в ближайшие годы стать современным поставщиком электронных финансовых услуг".

Преимущество Luminor основано на тесной связи его услуг с интересами клиентов. Luminor будет укреплять свою бизнес-модель, обеспечивая региональный масштаб, развитие бизнеса и эффективность, а также учитывая специфику местного рыка и сохраняя близость к клиенту.

"Сегодня ландшафт финансовых услуг простирается намного дальше традиционной банковской деятельности, и высокотехнологичные компании уже посягают на территорию, которую до сих пор занимали банки. Чтобы быть востребованным и привлекательным для своих клиентов, Luminor будет обеспечивать свои основные продукты и услуги, при этом сотрудничая с другими компаниями. Мы хотим, чтобы Luminor стал лучшей финансовой экосистемой для наших целевых клиентов, — говорит Эрки Раазуке, председатель правления Luminor. — В Luminor наши скандинавские корни, знания и многолетний опыт сочетаются с индивидуальным подходом к клиентам, а также современными и перспективными технологиями. Наши главные клиенты — местные компании и финансово активные, предприимчивые люди".

В соответствии с соглашениями, заключенными между Nordea Bank AB и DNB Bank ASA в августе 2016 года, оба банка договорились объединить свою деятельность в странах Балтии, образовав банковскую группу Luminor, состоящую в их совместном владении.

О передаче бизнеса

В ходе слияния банков все активы и обязательства представительств Nordea во всех трех странах Балтии будут переданы юридическим лицам DNB, которые будут переименованы в Luminor. DNB также приобрел акции финансовых и пенсионных компаний Nordea. До определенного момента номера счетов клиентов, договоры, платежные карты, а так же коды и пароли останутся неизменными. Кроме того, останутся в силе договорные обязательства, и Luminor продолжит оказывать финансовые услуги как обычно. В ближайшее время счета клиентов и обработка платежей будут осуществляться в действующих банковских системах. Таким образом, клиенты до определенного момента смогут продолжать использовать прежние банковские решения — интернет-банк, мобильный банк и другие. Более заметные изменения в существующем предложении продуктов и услуг запланированы на первый квартал следующего года. Luminor будет своевременно информировать о новых продуктах и услугах, как только они будут доступны.