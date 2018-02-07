Nord Stream 2 угрожает ЕС требованием компенсации ущерба

Если Евросоюз изменит Газовую директиву, компания Nord Stream 2 будет добиваться от Брюсселя компенсации нанесенного ей ущерба. Об этом заявил глава "дочки" "Газпрома" Маттиас Варниг.

Дочерняя компания "Газпрома" — Nord Stream 2 — предостерегает Евросоюз от изменений законодательства, касающегося запланированного строительства нового газопровода из России в Германию. "Если ЕС задним числом изменит нормы нам в ущерб, встанут вопросы о компенсации убытков", — заявил исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг в интервью газете Wirtschaftswoche, опубликованном в среду, 7 февраля.

По его словам, полагаясь на действующее европейское законодательство, Nord Stream 2 уже инвестировала в проект 5 млрд евро.

Недовольство "дочки" "Газпрома" вызвано предложением Еврокомиссии распространить Газовую директиву ЕС на трубопроводы из третьих стран, то есть и на "Северный поток-2". Если это изменение будет принято, владелец газопровода не сможет одновременно являться его оператором, как в случае Nord Stream 2. По словам Варнига, если требование ЕС о смене владельца возглавляемой им компании будет принято, останется неясным, кто станет ее собственником вместо российского газового монополиста.

Еврокомиссия в ноябре 2017 года предложила изменить Газовую директиву, являющуюся частью Третьего энергопакета ЕС. Этот пакет законодательных актов направлен на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке ЕС.

"Газпром" — единственный акционер Nord Stream 2, но в финансировании проекта прокладки трубопровода участвуют западные энергетические компании Uniper, Wintershall, Shell, Engie и OMV.