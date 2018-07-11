Оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 рассчитывает, что проект не будет подвержен политическим настроениям.
"Реализация нашего проекта не подвержена политическим настроениям, а представляет собой всеобъемлющую структуру процедур выдачи разрешений в соответствии с четко определенными требованиями европейского и национального законодательства, а также международными конвенциями. Поэтому мы не участвуем в политических спекуляциях. Nord Stream 2 — коммерческий проект с пятью инвесторами из ЕС", — сообщили ТАСС в компании.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.