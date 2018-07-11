Nord Stream 2 рассчитывает, что проект не будет подвержен политическим настроениям

Президент США Дональд Трамп на рабочем завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом альянса заявил, что поддержка Германией проекта газопровода "Северный поток — 2", который принесет миллиарды долларов России, неприемлема для США.

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.